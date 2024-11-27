Пять военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП

Пять военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП

Шесть человек погибли вечером 27 ноября в результате столкновения двух автомобилей на участке автомагистрали Баку-Газах проходящем через Товузский район.

Из них пятеро являлись военнослужащими азербайджанской армии, которые находились в автомобиле «вне служебное время», сообщили Turan в минобороны Азербайджана.

В ведомстве назвали имена погибших военных – старший прапорщик Гурбанов Руслан Ахлиман оглу, а также военнослужащие сверхсрочной службы: старший сержант Алыев Габиль Гайбалы оглу, сержант Алиев Бахлул Айдын оглу, сержант Ахмедов Галандар Маил оглу и младший сержант Мехтиев Туран Джавад оглу.

В свою очередь, МЧС сообщило о столкновении Mercedes и "ВАЗ-2106".

«Спасатели МЧС извлекли из Mercedes пострадавшего подростка и передали его бригаде скорой помощи. Тела шестерых погибших в ДТП были переданы по назначению», - отметили в ведомстве.