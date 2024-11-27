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(4 часа назад)
Из Германии высланы 37 граждан Азербайджана
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Из Германии высланы 37 граждан Азербайджана

В рамках соглашения между Азербайджаном  и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 26 ноября из Германии были возвращены 37 граждан Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

Согласно пресс-релизу, «процесс приема осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана».

Специальной рабочей группой предпринимаются  меры «по оперативному решению проблем реадмиссируемых граждан», их «эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество».

 

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