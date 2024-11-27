Из Германии высланы 37 граждан Азербайджана
В рамках соглашения между Азербайджаном и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 26 ноября из Германии были возвращены 37 граждан Азербайджана.
Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы.
Согласно пресс-релизу, «процесс приема осуществлялся в рамках правил, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана».
Специальной рабочей группой предпринимаются меры «по оперативному решению проблем реадмиссируемых граждан», их «эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество».
Политика
-
- 27 ноябрь 2024, 23:20
Шесть человек погибли вечером 27 ноября в результате столкновения двух автомобилей на участке автомагистрали Баку-Газах проходящем через Товузский район.
-
- 27 ноябрь 2024, 17:45
Официальный Баку осудил поездку президента Польши Анджея Дуды на границу с Азербайджаном во время официального визита в Армению.
-
- 27 ноябрь 2024, 17:19
Согласно сообщению издания Times of India, первая партия ракетных систем Pinaka поставлена в Армению.
-
- 27 ноябрь 2024, 16:16
Очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 г. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил глава комиссии Мазахир Панахов.
Написать отзыв