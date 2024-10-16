Массовое отравление в Товузе
В Товузской больнице остаются 7 человек, госпитализированных после отравления – TƏBIB (обновлено)
В различные часы 14-15 октября с подозрениями на отравление отделением «скорой помощи» Товузской центральной районной больницы были госпитализированы 21 человек, сообщили Turan в TƏBIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями).
Каждому пациенту была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время, в отделении инфекционных заболеваний больницы продолжается лечение 7 больных, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Остальные лица были отпущены по домам на амбулаторное учение.
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Массовое отравление в Товузе
В Товузскую центральную районную больницу с жалобами на пищевое отравление 15 октября обратились 18 человек, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Симптомы отравления у потерпевших появились после того как они поели донеры в поселке Говлар.
После этого деятельность этого объекта общепита была ограничена.
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