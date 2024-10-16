В Товузской больнице остаются 7 человек, госпитализированных после отравления – TƏBIB (обновлено)

В различные часы 14-15 октября с подозрениями на отравление отделением «скорой помощи» Товузской центральной районной больницы были госпитализированы 21 человек, сообщили Turan в TƏBIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями).

Каждому пациенту была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время, в отделении инфекционных заболеваний больницы продолжается лечение 7 больных, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные лица были отпущены по домам на амбулаторное учение.

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Массовое отравление в Товузе

В Товузскую центральную районную больницу с жалобами на пищевое отравление 15 октября обратились 18 человек, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Симптомы отравления у потерпевших появились после того как они поели донеры в поселке Говлар.

После этого деятельность этого объекта общепита была ограничена.