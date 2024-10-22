МЧС отчиталось о принятых мерах по «спасению утопающих» от проливных дождей
МЧС отчиталось о мерах по «спасению утопающих» от проливных дождей
В результате ливневых дождей произошло обрушение двухэтажного частного дома старой постройки по улице Абдулла Шаига 156 в Ясамальском районе Баку. Спасатели МЧС вызволили из-под завалов и эвакуировали К.Нуриеву 1957. г.р., говорится в сообщении МЧС.
Всего силами МЧС в Баку и в Абшеронском районе был эвакуирован в безопасные места 31 человек. По ряду адресов продолжается откачка воды, говорится в сообщении МЧС.
На просьбу прокомментировать, распространенное в социальных сетях видео человека, уносимого водяным потоком, в ведомстве ответили, что подобных сведений не поступало.
В Tabib агентству Turan заявили, что в связи с осадками на Республиканскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обращений не поступало.
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