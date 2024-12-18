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(10 минут назад)
Мост, соединяющий  Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируют

Мост, соединяющий  Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируют

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AZ
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Мост, соединяющий  Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируют

Построенный в 1970-х годах мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, будет снесен 18 декабря по причине аварийного состояния. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

На его месте будет сооружен новый мост. На время строительства нового моста, магистраль будет полностью перекрыта и движение транспорта остановлено. В связи с этим, временно изменятся 8 автобусных маршрутов.

Так движение  автобусов №16/19, 17, 18 и 27 будет осуществляться по маршруту - ул. Алы Мустафаева (г. Сумгайыт - тоннель) – ул. Айны Султановой – ул. Гаджибабы Самедова.

Начало маршрута автобуса №503 – поселок Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка – Бакинский автовокзал;

Начало маршрута автобуса №521 – поселок Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка – поселок Новханы.

Начало маршрута автобуса №523 - пос. Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка -  Хырдалан.

Начало маршрута автобуса №522  пос. Сарай (проспект Гейдара Алиева) -  конечная остановка - улица Кероглу (город Сумгайы) - дорога Баку-Губа-Россия.

Также в целях обеспечения прямого сообщения из Сумгайыта в Хырдалан, начальная остановка о маршрута автобуса №505 будет на улице Кероглу (Сумгайыт)

Автомобилистов просят использовать в связи с проведением работ альтернативные маршруты.

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