Мост, соединяющий  Сумгайыт с поселком Сарай, демонтируют

Построенный в 1970-х годах мост, соединяющий город Сумгайыт с поселком Сарай, будет снесен 18 декабря по причине аварийного состояния. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

На его месте будет сооружен новый мост. На время строительства нового моста, магистраль будет полностью перекрыта и движение транспорта остановлено. В связи с этим, временно изменятся 8 автобусных маршрутов.

Так движение автобусов №16/19, 17, 18 и 27 будет осуществляться по маршруту - ул. Алы Мустафаева (г. Сумгайыт - тоннель) – ул. Айны Султановой – ул. Гаджибабы Самедова.

Начало маршрута автобуса №503 – поселок Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка – Бакинский автовокзал;

Начало маршрута автобуса №521 – поселок Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка – поселок Новханы.

Начало маршрута автобуса №523 - пос. Сарай (проспект Гейдара Алиева), конечная остановка - Хырдалан.

Начало маршрута автобуса №522 пос. Сарай (проспект Гейдара Алиева) - конечная остановка - улица Кероглу (город Сумгайы) - дорога Баку-Губа-Россия.

Также в целях обеспечения прямого сообщения из Сумгайыта в Хырдалан, начальная остановка о маршрута автобуса №505 будет на улице Кероглу (Сумгайыт)

Автомобилистов просят использовать в связи с проведением работ альтернативные маршруты.