Может ли быть утвержден мандат новой делегации Милли Меджлиса в ПАСЕ?

На прошлой неделе во время визита в Италию президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об улучшении напряженных отношений своей страны с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Он упомянул, что запрет на посещение Азербайджана некоторыми членами ПАСЕ будет снят после возвращения делегации страны в организацию: «Если они изменят свои решения и восстановят наши права, то это так называемое эмбарго также будет снято».

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что депутаты, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список нежелательных лиц. В ответ председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос заявил, что это только осложнит положение Азербайджана в организации: «Государства-члены взяли на себя обязательство соблюдать демократические стандарты. Внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может иметь только негативные последствия».

Ранее в этом году мандат делегации Азербайджана в ПАСЕ не был подтвержден. В качестве причин назывались невыполнение Азербайджаном своих обязательств в области прав человека и других обязательств, а также отсутствие интереса к сотрудничеству. В ответ Азербайджан отверг эти критические замечания и объявил о приостановке своей деятельности в организации.

1 сентября в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Хотя окончательные протоколы этих выборов, за которыми не наблюдала ПАСЕ, еще не утверждены, по предварительным результатам Центральной Избирательной Комиссии определены лидирующие кандидаты в округах. Может ли в этом контексте восстановлен мандат азербайджанской делегации в ПАСЕ, состоящей из депутатов нового парламента? Приближается осенняя сессия организации.

Пока официального заявления руководства ПАСЕ по этому поводу не было. Однако некоторые депутаты в организации высказали критические мнения о выборах.

Официальные лица Азербайджана связывают ухудшение отношений с организацией с контекстом восстановления территориальной целостности страны. Депутат Милли Меджлиса 6-го созыва Фазиль Мустафа заявил агентству «Туран», что после того, как в последние годы Азербайджан освободил свои земли от оккупации, проармянские силы во всем мире были сильно огорчены: «Они предполагали введение определенных санкций против Азербайджана, в том числе приостановление деятельности делегации в ПАСЕ».

По словам Мустафы, в этой ситуации Азербайджан запретил этим лицам въезд в страну: «Это был ответный шаг. Приостановление деятельности азербайджанской делегации была совершенно необоснованным. Если на то пошло, эта мера на протяжении многих лет не была применена ни к одному представителю государства-оккупанта - Армении. Однако после того, как Азербайджан освободил свои территории, они осуществили это под различными предлогами».

Он подчеркнул, что условие Азербайджана ясное и четкое: «Вы должны восстановить азербайджанскую делегацию и признать ее права. Если вы этого не сделаете, этим людям не разрешат посетить Азербайджан. ПАСЕ должна исправить свою ошибку, и только тогда Азербайджан сможет внести коррективы в свои действия».

Политический комментатор Насими Мамедли придерживается несколько иной точки зрения. Он сказал Радио «Азадлыг», что факторы, приведшие к исключению Азербайджана из ПАСЕ, в основном связаны с правами и свободами человека в стране: «Есть также подход, основанный на отношениях между Азербайджаном и Арменией. Однако главная причина — кризис в области прав и свобод человека в Азербайджане. В частности, давление на представителей гражданского общества и СМИ, а также наличие в стране свыше 300 политзаключенных привели к этой ситуации».

По мнению эксперта, отношения не нормализуются до тех пор, пока Азербайджан не выполнит свои обязательства перед ПАСЕ: «Недавние выборы в Азербайджане также не соответствовали никаким демократическим стандартам, что отражено в оценке ОБСЕ. В такой ситуации подтверждение мандата возможно только по политическим соображениям. В то время как правительства могут сотрудничать друг с другом, международные организации вынуждены отдавать приоритет своим ценностям и обязательствам».

Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года. В то время Азербайджан взял на себя обязательства, связанные с правами человека и другими вопросами перед организацией. Страна до сих пор находится под мониторингом ПАСЕ.