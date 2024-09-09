Задержан наркоторговец с 50 кг героина

Полиция города Сумгайыт в минувшие выходные задержала подозреваемого в к незаконном обороте наркотиков Сакита Мусаев 1988 г.р., сообщает пресс-служба МВД.

В ходе обыска в доме Мусаева было обнаружены 50 кг. героина, а также обогащенная психотропными веществами марихуана, опий и метамфетамин.

В сообщении указывается, что Мусаев приобрел наркотики у некоего гражданина Ирана, забрав их из тайника. Он планировал доставить их по различным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

Мусаев был одним из основных членов сети, организующей незаконный оборот наркотиков, утверждает МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются меры по выявлению других членов наркоторговой сети.