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(29 минут назад)
Задержан наркоторговец с 50 кг героина

Задержан наркоторговец с 50 кг героина

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Задержан наркоторговец с 50 кг героина

Полиция города  Сумгайыт в минувшие выходные задержала подозреваемого в к незаконном обороте наркотиков Сакита Мусаев 1988 г.р., сообщает пресс-служба МВД.

В ходе обыска в доме Мусаева было обнаружены 50 кг. героина, а также обогащенная психотропными веществами марихуана, опий и метамфетамин.

В сообщении указывается, что Мусаев приобрел наркотики у некоего гражданина Ирана, забрав их из тайника. Он планировал доставить их  по различным адресам в обмен на денежное вознаграждение. 

Мусаев был одним из основных членов сети, организующей незаконный оборот наркотиков, утверждает МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются меры по выявлению других членов наркоторговой сети.

 

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