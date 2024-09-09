Иран продолжает беситься из-за Зангезурского коридора

Посольство Ирана в Армении сообщает, что посол этой страны в Армении Мехди Собхани провел встресу с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном во время которой, вновь поднял вопрос о недопустимости открытия Зангезурского коридора.

Посол изложил позицию Ирана относительно неизменности международных границ и неприятия любых геополитических изменений, а также поддержки территориальной целостности своих соседей, говорится в сообщении посольства.

В свою очередь, Секретарь Совебеза Армении подчеркнул, что Армения придает особое значение отношениям с Ираном и никакая сила не сможет разорвать территориальную связь между Ираном и Арменией. По его словам, «любое снятие блокировок внутри территории Армении будет находиться под контролем внутренних институтов Армении и ее суверенитета», сказано в сообщении.

Вот уже целую неделю официальные представители Ирана, включая главу МИД громогласно заявляют, что никому не позволят открыть Зангезурский коридор, который якобы противоречит интересам Ирана. При этом, Тегеран открыто игнорирует мнение официального Еревана, который счел открытие этой коммуникации через свою территорию допустимым.

Тегеран также обвиняет Моску в «предательстве» и лоббировании проекта Зангезурского коридора, утверждая, что открытие этой дороги заблокирует выход Ирана на пынки Европы.