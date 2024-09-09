Есть реальный шанс очень скоро подписать мирное соглашение – Мирзоян

Есть реальный шанс очень скоро подписать мирное соглашение – Мирзоян

Армения и Азербайджан полностью согласовали 13 из 16 статей проекта мирного договора. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в Ереване на совместном брифинге с главой МИД Люксембурга.

По его оценке, есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение. "16 статей из 13 согласованы полностью, 3 – частично.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции сообщил, что согласованы 13 из 17 статей документа (имею ввиду преамбулу).