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(30 минут назад)
Есть реальный шанс очень скоро подписать мирное соглашение – Мирзоян

Есть реальный шанс очень скоро подписать мирное соглашение – Мирзоян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Есть реальный шанс очень скоро подписать мирное соглашение – Мирзоян

Армения и Азербайджан полностью согласовали 13 из 16 статей проекта мирного договора. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в Ереване на совместном брифинге с главой МИД Люксембурга.

По его оценке, есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение. "16 статей из 13 согласованы полностью, 3 – частично.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции сообщил, что согласованы 13 из 17 статей документа (имею ввиду преамбулу).

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