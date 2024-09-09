Журналист-расследователь  Хафиз Бабалы отмечает 53-й день рождения в тюрьме

Журналист-расследователь, редактор отдела экономических новостей агентства Turan Хафиз Бабалы 9 сентября отмечает свой 53-й день рождения в тюремном заключении.

Он был арестован в декабре 2023 года по делу Abzas Media, по обвинению в контрабанде иностранно валюты.

В августе ему предъявили новые обвинения в экономических преступлениях, которые также не состоятельны, как и предыдущее. Журналист отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за расследования фактов коррупции.

Правозащитники признали его политзаключенным. Международные правозащитные и журналистские организации призвали к освобождению Бабалы наряду с другими фигурантами уголовного дела против Abzas Media.

Коллектив агентства Turan поздравляет коллегу и желает, скорейшего снятия с него надуманных обвинений и освобождения из-под стражи.