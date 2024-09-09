Журналист-расследователь Хафиз Бабалы отмечает 53-й день рождения в тюрьме
Журналист-расследователь Хафиз Бабалы отмечает 53-й день рождения в тюрьме
Журналист-расследователь, редактор отдела экономических новостей агентства Turan Хафиз Бабалы 9 сентября отмечает свой 53-й день рождения в тюремном заключении.
Он был арестован в декабре 2023 года по делу Abzas Media, по обвинению в контрабанде иностранно валюты.
В августе ему предъявили новые обвинения в экономических преступлениях, которые также не состоятельны, как и предыдущее. Журналист отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за расследования фактов коррупции.
Правозащитники признали его политзаключенным. Международные правозащитные и журналистские организации призвали к освобождению Бабалы наряду с другими фигурантами уголовного дела против Abzas Media.
Коллектив агентства Turan поздравляет коллегу и желает, скорейшего снятия с него надуманных обвинений и освобождения из-под стражи.
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1 отзыв
Anar
2024-09-09
Mən də təbriklərə qoşulur, ona can sağliğı, tezliklə haqqı olan azadlığa çı,mağını arzu edirəm.