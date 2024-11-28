На Новый год в Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими

На Новый год в Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими

На Новый год в Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими

Кабинет министров Азербайджана принял решение о перестановке рабочих и выходных дней в дни Нового года.

Так, 28-29 декабря (суббота, воскресенье) объявлены рабочими днями. Вместо них выходными станут 30 декабря (понедельник) и 3 января 2025 г. (пятница).

Поскольку 31 декабря выходной по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, а 1-2 января дни отдыха в связи с Новым годом, то целая неделя с 30 декабря по 5 января 2025 включительно будут нерабочими днями.