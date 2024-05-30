Наводнения на реке Кура привели к гибели сельскохозяйственных культур в Товузском районе Азербайджана

В последние недели река Кура вышла из берегов, что привело к обширным наводнениям в западном регионе Азербайджана. Особенно сильно пострадал Товузский район, где, как сообщается, были уничтожены гектары сельскохозяйственных культур.

Жители пострадавших районов, особенно в деревне Хунанлар, выразили свое беспокойство по поводу серьезного ущерба, нанесенного их средствам к существованию. Поля с корнеплодами и свеклой, а также абрикосовые сады были затоплены паводковыми водами. "Тонны нашей продукции утонули, они бесполезны. Мы не сможем их продать или использовать. Гектары земли были затоплены. Мы даже не знаем, пригодятся ли эти земли для предстоящего сева", - рассказал корреспонденту Azadliqradios один из жителей, пожелавший остаться неизвестным.

Финансовое положение усугубляется кредитами, которые фермеры взяли на посевную. Поскольку их урожай уничтожен, они не уверены, как они смогут погасить эти долги. "У нас нет страховки, потому что существуют значительные препятствия для оформления документов. Они требуют много документов, сажают нас туда и обратно", - пожаловался другой житель деревни.

Попытки получить ответ от ответственных органов не увенчались успехом. Однако Фонд агрострахования сообщил, что получает многочисленные обращения, связанные со стихийными бедствиями. "Все они рассматриваются оперативно, и соответствующие решения принимаются на основе экспертных заключений. В настоящее время все наши экспертные группы мобилизованы в связи с этим. Наводнения чаще всего происходили в низменной зоне и в Газахско-Товузском экономическом регионе. Точная информация о масштабах ущерба будет известна после проведения экспертиз. Компенсация выплачивается только застрахованным хозяйствам", - заявил представитель компании.

В 2023 году площадь застрахованных сельскохозяйственных культур в Азербайджане увеличилась на 114 000 гектаров, или на 43 процента, достигнув 380 476 гектаров. "С фермерами и фермерскими хозяйствами заключено сорок три тысячи договоров о страховании пахотных земель", - сообщили в фонде. Поддержка механизма аграрного страхования возросла, страховые выплаты увеличились на 80 процентов до 4,4 миллиона манатов. Из этих выплат 3,5 миллиона манатов пришлось на растениеводство и 910 000 манатов - на страхование скота.

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов указал на недостатки в системе страхования. "Фермерские хозяйства не застрахованы от всех случаев. В последнее время в стране усиливается засуха, и во многих случаях мы видим, что фермерские хозяйства не застрахованы на этот счет. Среди фермеров наблюдается безразличие к страхованию, отчасти из-за недостаточной осведомленности", - сказал Магеррамов в интервью Радио Азадлыг.

Магеррамов также обратил внимание на отсутствие конкуренции на рынке аграрного страхования, назвав его монополистическим. "Фермеры жалуются, что при страховании фермерских хозяйств им трудно получить страховые средства и доказать, что инцидент является страховым случаем. Требуется много документов, и многие инциденты не покрываются страховкой".

Оценка всех последствий разлива реки Кура все еще проводится, но очевидно, что стихийное бедствие оказало глубокое воздействие на сельскохозяйственное сообщество в Товузе, в результате чего многие фермеры оказались в тяжелом положении.