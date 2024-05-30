Активист ПНФА возобновил голодовку в СИЗО

Активист партии Народного фронта Эльнур Гасанов возобновил сухую голодовку в СИЗО. Об этом он сообщил 30 мая в ходе рассмотрения в Хатаинском суде его жалобы на районную прокуратуру.

Она была подана в связи с отказом прокуратуры открыть уголовное дело по заявлению Гасанова о пытках в полиции после задержания.

Адвокат Неймат Керимли сообщил Turan, что Гасанов протестует против того, что не был помилован по указу президента и требует своего освобождения.

Хатаинский суд отклонил жалобу активиста.

По словам адвоката, Гасанов очень плохо выглядел и был изможден.

В апреле Гасанов 8 суток голодал в сухую и прекратил голодать после того как ему пообещали, что его дело будет объективно рассмотрено Бакинским судом по тяжким преступлениям.

Адвокат отметил, что 31 мая состоится очередное заседание суда по делу Гасанова.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции. 18 апреля он объявил голодовку. 25 апреля Гасанов прекратил голодовку.