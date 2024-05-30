  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear210 C
  • Пятница, 31 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Активист ПНФА возобновил голодовку в СИЗО

Активист ПНФА возобновил голодовку в СИЗО

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА возобновил голодовку в СИЗО

Активист партии Народного фронта  Эльнур Гасанов возобновил сухую голодовку в СИЗО. Об этом он сообщил 30 мая в ходе рассмотрения в Хатаинском суде его жалобы на районную прокуратуру.

Она была подана в связи с отказом прокуратуры открыть уголовное дело по заявлению Гасанова о пытках в полиции после задержания.

Адвокат Неймат Керимли сообщил Turan,  что Гасанов протестует против того, что не был помилован по указу президента и требует своего освобождения.

Хатаинский суд отклонил жалобу активиста.

По словам адвоката, Гасанов очень плохо выглядел и был  изможден.

В апреле Гасанов  8 суток голодал в сухую и прекратил голодать после того как ему пообещали, что его дело будет объективно рассмотрено Бакинским судом по тяжким преступлениям.

Адвокат отметил, что 31 мая состоится очередное заседание суда по делу Гасанова.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства Дорожной полиции. 18 апреля он объявил голодовку.  25 апреля Гасанов прекратил голодовку.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей