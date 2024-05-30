Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана
Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана
В рамках официального визита в Пакистан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства этой страны, вице-премьером Мохаммадом Исхаком.
Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, министры высоко оценили стратегическое партнерство между двумя странами, отметив роль взаимных визитов на высоком уровне.
Байрамов выразил благодарность Пакистану за политическую и моральную поддержку в конфликте с Арменией. Баку, в свою очередь, поддерживает позицию Исламабада в вопросе Джамму Кашмира, исходя из резолюций Совета Безопасности ООН.
Стороны подчеркнули важность всестороннего сотрудничества в сферах энергетики, информационных технологий, фармацевтики, тяжелой и легкой промышленности, химии, сельского хозяйства, туризма, транспорта, обороны, образования, гуманитарной и других сферах. Было отмечено, что прямое авиасообщение между двумя странами в значительной степени способствует развитию туризма и связей между людьми.
Министры отметили важность углубления деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Пакистаном.
Проведение в Азербайджане конференции COP29 создает новые возможности для сотрудничества в сфере зеленой энергетики.
Байрамов предоставил информацию о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, работах по восстановлению освобожденных территорий и минной угрозе.
Стороны обменялись мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросами, представляющими взаимный интерес.
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