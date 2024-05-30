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(6 часов назад)
В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента

В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента

В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Ахмад Вахиди.

Регистрация кандидатов продлится пять дней, затем в течение семи дней Совет стражей конституции Ирана рассмотрит соответствие каждого кандидата необходимым требованиям.

Еще 14 дней будет отведено для предвыборной кампании кандидатов.

Напомним, что внеочередные выборы пройдут в Иране в связи с гибелью прежнего президента Ибрахима Раиси в катастрофе вертолета 19 мая.

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