В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента
В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента
В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Ахмад Вахиди.
Регистрация кандидатов продлится пять дней, затем в течение семи дней Совет стражей конституции Ирана рассмотрит соответствие каждого кандидата необходимым требованиям.
Еще 14 дней будет отведено для предвыборной кампании кандидатов.
Напомним, что внеочередные выборы пройдут в Иране в связи с гибелью прежнего президента Ибрахима Раиси в катастрофе вертолета 19 мая.
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