В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента

В Иране началась регистрация кандидатов на выборах президента

В Иране началась регистрация кандидатов для участия на внеочередных выборах президента, назначенных на 28 июня, сообщил глава МВД Ахмад Вахиди.

Регистрация кандидатов продлится пять дней, затем в течение семи дней Совет стражей конституции Ирана рассмотрит соответствие каждого кандидата необходимым требованиям.

Еще 14 дней будет отведено для предвыборной кампании кандидатов.

Напомним, что внеочередные выборы пройдут в Иране в связи с гибелью прежнего президента Ибрахима Раиси в катастрофе вертолета 19 мая.