Почему Азербайджан так остро реагирует на критику ЕС?

Азербайджан резко отреагировал на призыв Европейского союза освободить лиц, лишенных свободы за осуществление своих основных прав. В этом обращении, опубликованном 29 мая пресс-секретарем Службы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питером Стано, содержится призыв к Азербайджану обеспечить гуманные условия содержания заключенных, включая доступ к медицинским и юридическим услугам.

В заявлении ЕС подчеркивается тревожная тенденция увеличения числа арестов независимых журналистов, правозащитников и политических активистов в Азербайджане по политически мотивированным обвинениям. Такие СМИ, как AbzasMedia, Toplum TV, Kanal 11 и Kanal 13, наряду с политическими движениями, такими как "Платформа III Республика" и различными группами по защите прав трудящихся, сталкивались с преследованиями.

В послании ЕС, подготовленном в преддверии Конференции ООН по глобальному изменению климата, которая должна состояться в ноябре в Азербайджане, подчеркивается важность участия гражданского общества.

В ответ на заявление Стано глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде раскритиковала утверждения ЕС как "далекие от реальности" и наполненные "откровенными фальсификациями". Гаджизаде утверждал, что задержания связаны с уголовными расследованиями, связанными с незаконной деятельностью, и проводятся в соответствии с юридическими процедурами. Он утверждал, что призывы к освобождению этих лиц до завершения судебного разбирательства противоречат правовым нормам.

Гаджизаде также раскритиковал ЕС за то, что он увязал председательство Азербайджана на COP29 с политическими вопросами, утверждая, что это подрывает сотрудничество в области изменения климата.

Руфат Сафаров, правозащитник и руководитель организации "Линия защиты", прокомментировал этот вопрос в программе "Сложный вопрос". Он отметил, что европейские институты не в первый раз призывают Азербайджан уважать фундаментальные права. Эти призывы сопровождались резолюциями и документами, отражающими повышенное внимание "коллективного Запада" к правам человека в Азербайджане.

Сафаров назвал призывы ЕС обоснованными, учитывая нынешний политический климат в Азербайджане. Однако он отметил, что власти Азербайджана продолжают игнорировать эти призывы, что свидетельствует о намеренном дистанцировании от европейских ценностей и евроатлантического сообщества. Он предсказал, что вероятно усиление международного давления и потенциальных санкций, особенно в отношении нефтяных и газовых контрактов Азербайджана.

Сафаров подчеркнул, что 31 член Конгресса США уже высказался в поддержку санкций против Азербайджана. Недавние резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендуют пересмотреть нефтегазовые соглашения Азербайджана с ЕС.

По словам Сафарова, правительство Азербайджана стремится ликвидировать независимые СМИ, что приводит к почти полному отсутствию свободной прессы в стране. Он предупредил, что Азербайджан переходит от авторитаризма к тоталитаризму, предсказав, что репрессии будут усиливаться до тех пор, пока не будут уничтожены все альтернативные голоса и свобода мысли.