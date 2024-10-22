О погоде 23 октября
О погоде 23 октября
В среду в Баку и на Абшероне будет пасмурно. Утром в ряде мест пройдут дожди. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха ночью + 8+10°, днем +14+18°. Влажность днем и ночью 60-70% .
По регионам страны местами пройдут осадки с грозой. В горах выпадет снег.
В Лянкяран-Астаринской зоне пройдут ливни. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью
+4+8°, днем будет +14+18°. В горах ночью -1-4° мороза, днем -1 +4°.
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- Финансы
- 22 октябрь 2024 13:06
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Общество
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- 22 октябрь 2024, 16:35
В затопленном тоннеле в Сабунчинском районе на территории, известном как «Сабунчинский переход» обнаружен еще один погибший.
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- 22 октябрь 2024, 14:49
Неделя инноваций проводится в UNEC при главном партнерстве компании "Bakcell" - лидера инноваций и скорости. В первый день мероприятия представители Bakcell приняли участие в панельных дискуссиях на тему "Глобальные тенденции в сфере телекоммуникаций: инновационные продукты и решения Bakcell" и "Оставаться актуальными перед лицом больших перемен в меняющемся мире".
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- 22 октябрь 2024, 13:57
На нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку возник пожал, сообщило МЧС Азербайджана. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении ведомства.
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- 22 октябрь 2024, 11:44
В результате ливневых дождей произошло обрушение двухэтажного частного дома старой постройки по улице Абдулла Шаига 156 в Ясамальском районе Баку. Спасатели МЧС вызволили из-под завалов и эвакуировали К.Нуриеву 1957. г.р., говорится в сообщении МЧС.
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