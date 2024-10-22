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(5 часов назад)
О погоде 23 октября

О погоде 23 октября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 23 октября

В среду в Баку и на Абшероне будет пасмурно. Утром в ряде мест пройдут дожди. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью + 8+10°, днем +14+18°. Влажность днем и ночью  60-70% .

По регионам страны местами пройдут осадки с грозой. В горах выпадет снег.

В Лянкяран-Астаринской зоне пройдут ливни. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью

+4+8°, днем будет +14+18°. В горах ночью -1-4° мороза, днем -1 +4°.

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