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(7 часов назад)
О погоде 8 марта

О погоде 8 марта

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде 8 марта

В пятницу 8 марта в Бак и на Абшероне будет переменчивая погода, утром и вечером возможны осадки. Ветер северо-западаный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+10°.

По районам страны также местами пройдут осадки в виде дождя, в горах – снег, местами интенсивный.

Ночью и утром туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем +10+15°. В горах ночью 0 -5° мороза, днем +1+6°.

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