О погоде 8 марта
В пятницу 8 марта в Бак и на Абшероне будет переменчивая погода, утром и вечером возможны осадки. Ветер северо-западаный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+10°.
По районам страны также местами пройдут осадки в виде дождя, в горах – снег, местами интенсивный.
Ночью и утром туман. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха в низменности ночью +3+7°, днем +10+15°. В горах ночью 0 -5° мороза, днем +1+6°.
Общество
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- 8 март 2024, 00:37
ФК «Карабах» вечером 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Баку, сыграл вничью 2:2 с именитым «Байером» из германского Леверкузена.
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- 7 март 2024, 17:00
6 марта в 06:30 азербайджанские пограничники погранзаставы «Горадиз» пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков из Ирана.
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- 7 март 2024, 15:58
Новая платформа облегчит деятельность компаний в вопросах организации, управления и контроля выездных работ, а также ускорит процессы цифровизации Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет решение «Управление мобильной командой», призванное сделать деловое общение более удобным. Эта платформа предоставляет инновационные инструменты, позволяющие предприятиям оптимизировать операции на местах, наладить взаимодействие в команде, повысить продуктивность бизнеса и общий уровень удовлетворенности клиентов.
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- 7 март 2024, 13:58
Совет кадиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю наступления месяца Рамазан. В ней определен ежедневный график начала и окончания поста в период Рамазан.
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