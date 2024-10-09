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(15 минут назад)
О погоде в четверг

О погоде в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в четверг

10 октября в столице будет переменчивая погода. Ночью и утром в ряде мест Абшерона возможен дождь.

Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +15+19°, днем будет +22+26°. Влажность ночью 70-80%, днем - 45-50%.

В регионах страны осадки возможны в ряде мест утром и вечером. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +13+18°, днем +25+30°. В горах ночью +5+10°, днем +13+18°.

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