О погоде в четверг
10 октября в столице будет переменчивая погода. Ночью и утром в ряде мест Абшерона возможен дождь.
Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +15+19°, днем будет +22+26°. Влажность ночью 70-80%, днем - 45-50%.
В регионах страны осадки возможны в ряде мест утром и вечером. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +13+18°, днем +25+30°. В горах ночью +5+10°, днем +13+18°.
Общество
-
- 10 октябрь 2024, 14:40
10 октября в Суде по тяжким преступлениям зачитан приговор Ахмеду Ахмедову, убившего пятерых членов своей семьи. Судья Сабина Мамедзаде приняла решение, что Ахмедова надо отправить на принудительное лечение.
-
- 10 октябрь 2024, 13:20
В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.
-
- 10 октябрь 2024, 13:11
11 октября в столице будет переменчивая погода. На Апшероне утром и вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
-
- 10 октябрь 2024, 11:29
Azercell стал обладателем премии Stevie International Business Awards в номинациях «Технологическая инновация года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года» Достижения ООО «Azercell Telecom» были высоко оценены жюри престижной международной премии Stevie International Business Awards (IBAs). Лидирующий мобильный оператор Азербайджана был удостоен золотой премии в номинации «Технологическая инновация года» за разработку и внедрение «Aicell» - первого в стране Виртуального Ассистента на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке.
Написать отзыв