О погоде в четверг

Azercell стал обладателем премии Stevie International Business Awards в номинациях «Технологическая инновация года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года» Достижения ООО «Azercell Telecom» были высоко оценены жюри престижной международной премии Stevie International Business Awards (IBAs). Лидирующий мобильный оператор Азербайджана был удостоен золотой премии в номинации «Технологическая инновация года» за разработку и внедрение «Aicell» - первого в стране Виртуального Ассистента на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке.