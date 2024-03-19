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(2 часа назад)
О погоде в дни Новруза

О погоде в дни Новруза

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в дни Новруза

20 марта в Баку и на Абшероне утром и вечером ожидаются осадки, местами интенсивные. Втер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+9°. 

 По районам страны также местами пройдут осадки с грозами, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха в низменности ночью +3+8°, днем +9+14°. В горах ночью - 2-7° мороза, днем 0+2°.

Согласно прогнозу синоптиков Минэкологии, нестабильная погода на территории страны сохранится до утра 24 марта. В этот период продолжатся осадки и западный ветер. В горах пройдут снегопады. Температура воздуха ночью в горах составит -4-5°, днем будет около 0°. В низменности ночью +4+5°, днем до +13°. Скорость западного ветра составит 10-15 м/сек.

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