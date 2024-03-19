О погоде в дни Новруза
О погоде в дни Новруза
20 марта в Баку и на Абшероне утром и вечером ожидаются осадки, местами интенсивные. Втер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+9°.
По районам страны также местами пройдут осадки с грозами, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный.
Температура воздуха в низменности ночью +3+8°, днем +9+14°. В горах ночью - 2-7° мороза, днем 0+2°.
Согласно прогнозу синоптиков Минэкологии, нестабильная погода на территории страны сохранится до утра 24 марта. В этот период продолжатся осадки и западный ветер. В горах пройдут снегопады. Температура воздуха ночью в горах составит -4-5°, днем будет около 0°. В низменности ночью +4+5°, днем до +13°. Скорость западного ветра составит 10-15 м/сек.
Общество
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- 19 март 2024, 16:26
В связи с Новруз барйамы международный аэропорт Баку с 20-го по 27-го марта будет работать в усиленном режиме для комфорта и безопасности пассажиров и своевременноее выполнение рейсов в праздничные дни.
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- 19 март 2024, 15:22
Bakcell заинтриговал своих пользователей интересной публикацией на своих страницах в социальных сетях. Согласно компании, в ближайшее время Bakcell ждут очень большие новшества.
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- 19 март 2024, 14:25
Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.
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- 19 март 2024, 11:54
В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.
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