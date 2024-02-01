О погоде в пятницу

О погоде в пятницу

2 февраля в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +1+4, днем +6+9 градусов.

По районам страны осадки также не ожидаются. Ветер восточный, местами туман. В низменности ночью от -3 мороза до +2, днем +5+10 градусов.

В горах ночью -5-10 ниже ноля, днем 0-5 мороза. На горных дорогах гололед.

Согласно прогнозам синоптиков Минэкологии, в феврале температура воздуха на территории Азербайджана будет близка к климатической норме, а временами чуть выше.

Уровень осадков также будет близок к климатической норме. В первой декаде месяца ожидается стабильная погода.

В Баку и на Апшероне в этот период среднемесячная температура составит +4+8 градусов.