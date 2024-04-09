О погоде в среду
В праздничные дни ожидается ветреная погода (обновлено)
10 апреля в Баку и на Абшероне будет переменчивая погода. Днем возможен дождь. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, к вечеру северо-западный.
Температура воздуха ночью составит +7+12°, днем будет +14+19°.
По горным районам страны осадки, местами интенсивные, в высокогорье ожидается снег. Местами туман, ветер западный.
Температура воздуха ночью +8+12°, днем т +14+19°. В горах ночью 0+5°, днем будет +7+12°.
Начиная с 11 апреля по утро 12-го апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В районах, начиная с 10 апреля до второй половины дня 11-го числа ожидаются осадки. Западный ветер 11 апреля усилится до 15-20 м/с, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Общество
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