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(15 минут назад)
О погоде в субботу

О погоде в субботу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в субботу

6 апреля в Баку и на Абшероне утром и вечером ожидаются осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +13+18°.

По районам страны также пройдут осадки, местами интенсивные. В низменности возможен град, в горах – снег.

Ветер западный.  Температура воздуха в низменности ночью +7+11°, днем +15-20°, в горах ночью 0+5°, днем +5+10°.

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