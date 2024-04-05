О погоде в субботу

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО «Azercell Telecom» пройдет «Бакинский марафон - 2024». Одно из важнейших событий в спортивном календаре нашей страны соберет тысячи любителей спорта. В проходящем под девизом «Победи ветер» забеге на дистанцию в 21 километр, точки старта и финиша которого расположены на Площади Государственного флага, примут участие марафонцы из Азербайджана и разных стран мира.