О погоде в субботу
6 апреля в Баку и на Абшероне утром и вечером ожидаются осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +6+11°, днем +13+18°.
По районам страны также пройдут осадки, местами интенсивные. В низменности возможен град, в горах – снег.
Ветер западный. Температура воздуха в низменности ночью +7+11°, днем +15-20°, в горах ночью 0+5°, днем +5+10°.
Общество
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- 6 апрель 2024, 11:28
В ходе учений погиб военнослужащий N–ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Халафов Салех Камал оглу, сообщила военная прокуратура Азербайджана.
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- 5 апрель 2024, 22:18
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова 5 апреля началось подготовительное заседание по делу руководителя youtube-проекта Kanal-11 Теймура Керимова, обвиняемого в вымогательстве.
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- 5 апрель 2024, 16:01
5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при эксклюзивном партнерстве ООО «Azercell Telecom» пройдет «Бакинский марафон - 2024». Одно из важнейших событий в спортивном календаре нашей страны соберет тысячи любителей спорта. В проходящем под девизом «Победи ветер» забеге на дистанцию в 21 километр, точки старта и финиша которого расположены на Площади Государственного флага, примут участие марафонцы из Азербайджана и разных стран мира.
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Участие российских миротворцев в операциях по разминированию в Ходжалы, Азербайджан, вызвало споры о потенциальных последствиях их длительного присутствия в регионе. Председатель правления Национального агентства Азербайджана по противоминной деятельности (ANAMA) Вугар Сулейманов рассказал о планах привлечения российских миротворцев к разминированию во время брифинга, посвященного Международному дню информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности.
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