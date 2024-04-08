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(6 часов назад)
О погоде во вторник

О погоде во вторник

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде во вторник

9 апреля в Баку будет пасмурно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха ночью +6+10°, днем +13+18°.

По районам страны также осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +7+12°, днем +16+21°. В горах ночью  0+5°, днем +5+10°.

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