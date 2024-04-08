О погоде во вторник
9 апреля в Баку будет пасмурно, без осадков. Ветер южный. Температура воздуха ночью +6+10°, днем +13+18°.
По районам страны также осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +7+12°, днем +16+21°. В горах ночью 0+5°, днем +5+10°.
Общество
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- 8 апрель 2024, 16:25
В сложной геополитической ситуации на Южном Кавказе Азербайджан все чаще выражает обеспокоенность по поводу предполагаемых усилий Запада по изоляции страны, выдвигая на первый план версию о предполагаемой маргинализации и стратегическом окружении. Недавние дипломатические обмены и региональные события усилили эти опасения, рассматривая отношения Азербайджана с Западом через призму разногласий и расхождений.
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- 8 апрель 2024, 16:09
В минувшую субботу стало известно, что Youtube канал самого популярного исламского проповедника Азербайджана Гаджи Шахина Гасанли захвачен хакерами. Атаким подверглись его аккаунты и в других соцсетях, сообщают последователи покойного проповедника.
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- 8 апрель 2024, 15:24
Власти приостановили снос здания Бакинского европейского лицея, что в Ясамальском районе столицы. Это территория старых кварталов, где ведутся работы по расширению Зимнего парка (выше мечети Таза Пир).
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- 8 апрель 2024, 12:20
Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL с 3 июня запускает регулярные рейсы в столицу Румынии — Бухарест. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, говорится в сообщении компании.
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