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(1 час назад)
Есть ли в школах проблема отопления?
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Есть ли в школах проблема отопления?

19 декабря стало известно о массовом отравлении дымом учащихся школы № 1 села Ашагы Гушчу Товузского района. По данным Государственного агентства дошкольного и общего образования, 71 человек были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь, а затем выписаны.

В управлении образования Казахско-Товузского района сообщили, что учебный процесс в школе возобновлен: «Вчера была проведена проверка печей, проблема устранена, отопление восстановлено».

Родитель ученицы школы №1 в Ашагы Гушчу рассказал Turan, что дым сначала распространился на один класс, а затем на три: «Детей эвакуировали из здания школы. Вскоре после этого моей дочери стало плохо, и я отвезла ее в больницу».

По словам родителя, системы отопления в школе небыло, так как она старая: «В последнее время ее отапливали с помощью пеллетной печи».

С ноября 2021 года в Азербайджане реализуется проект отопления средних школ пеллетной продукцией. Согласно информации, распространенной АЗЕРТАДЖ в 2022 году, в рамках проекта в шести зданиях пяти средних школ в Товузском и Агстафинском районах были установлены отопительные системы, работающие на пеллетном топливе. Чиновники заявили, что этот вид топлива является экологически чистым и имеет более высокую теплотворную способность по сравнению с древесиной.

В течение многих лет в Азербайджане слышны жалобы на проблемы с отоплением в школах. Так каков же статус этого вопроса на данный момент? Хотя Государственное агентство дошкольного и общего образования обещало Turan ответить этот вопрос, его так и не дождались. Однако 26 ноября агентство заявило, что обеспечивается процесс подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону централизованно и с использованием различных методов (дрова, дизельное топливо, электрические радиаторы): «В рамках подготовительных работ были проверены отопительные системы и котлы образовательных учреждений. Одновременно проводились проверки для выявления и заблаговременного устранения возможных проблем».

Член парламентского комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов сообщил агентству «Туран», что строительство и реконструкция школ являются одними из приоритетов государства: «За последние годы как государством, так и Фондом Гейдара Алиева были построены и отремонтированы сотни школ и детских садов. По официальным данным, раньше в стране было около 800 неотремонтированных школ, а сейчас их число сократилось примерно до 400».

Он подчеркнул, что государство постоянно работает над тем, чтобы правильно организовать системы отопления в школах: «Практически во всех школах системы отопления организованы на высоком уровне. Мы это видим во время поездок по регионам. Всего речь идет о 4400 школах».

По словам Мамедова, ответственность несут и администрации школ: «Директора школ и учителя должны быть более чуткими и внимательными к таким вопросам».

Дозвониться до администрации школы № 1 в Ашагы Гушчу по этому вопросу не удалось. Однако эксперт по образованию Набатали Гуламоглу сообщил Радио  "Азадлыг", что ни отопление, ни другие образовательные проблемы в школах не решены полностью: «Они просто создают видимость того, что проблемы решаются».

По словам эксперта, отопление в средних школах недостаточное: «Классы согревают своим дыханием ученики. В школах районов так холодно, что когда в помещении находится лишь четверо или даже пятеро, им не усидеть. Система отопления в бакинских школах также не в норме».

Гуламоглу считает, что у этого одна причина: «Государство относится к образованию так же, как Ленин к буржуазии. Они ремонтируют школы в других странах школы тогда как, собственные школы находятся в плачевном состоянии? Проблема с отоплением в школах — результат всеобщего пренебрежения».

 

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