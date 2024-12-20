Азербайджанский военный подорвался на мине

Военнослужащий азербайджанской армии Салманов Зияд Ильгар оглу 20 декабря около 12.00 получил, травмы подорвавшись на противопехотной мине на условноq границе с Армении в направлении Садаракского района.

Военный был срочно госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По факту ведется расследование, сообщает минобороны Азербайджана.