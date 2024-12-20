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(1 час назад)
Азербайджанский военный подорвался на мине

Азербайджанский военный подорвался на мине

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанский военный подорвался на мине

Военнослужащий азербайджанской армии Салманов Зияд Ильгар оглу 20 декабря около 12.00 получил, травмы подорвавшись на противопехотной мине на условноq границе с Армении в направлении Садаракского района.

Военный  был срочно госпитализирован, угрозы его жизни нет.

По факту ведется расследование, сообщает минобороны Азербайджана.

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