В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан
В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан
В результате ночного обстрела Киева российскими ракетами, серьезно пострадал азербайджанский ресторан «Шах-плов» в центре украинской столицы.
Разрушены жилые здания и объекты энергоснабжения. 60 тысяч человек остались без тепла. Много раненных, один человек погиб.
На видео хозяин ресторана Надыр Ахундов проклинает оккупантов.
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Политика
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2 отзыв
Əlibala
2024-12-20
Это был путинский реверанс своему бакинскому джан-джигярику. А животных оскорблять не надо. Для этих мерзавцев ничего лучше обсценной лексики не подходит.
Huseynagha
2024-12-20
Звери ублюдки