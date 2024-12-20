В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан

В результате ночного обстрела Киева российскими ракетами, серьезно пострадал азербайджанский ресторан «Шах-плов» в центре украинской столицы.

Разрушены жилые здания и объекты энергоснабжения. 60 тысяч человек остались без тепла. Много раненных, один человек погиб.

На видео хозяин ресторана Надыр Ахундов проклинает оккупантов.