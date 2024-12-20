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(1 час назад)
В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан

В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Киеве ракета разрушила азербайджанский ресторан

В результате ночного обстрела Киева российскими ракетами, серьезно пострадал азербайджанский ресторан «Шах-плов» в центре украинской столицы.

Разрушены жилые здания и объекты энергоснабжения. 60 тысяч человек остались без тепла. Много раненных, один человек погиб.

На видео хозяин ресторана Надыр Ахундов проклинает оккупантов.

2 отзыв

  • Əlibala

    2024-12-20

    Это был путинский реверанс своему бакинскому джан-джигярику. А животных оскорблять не надо. Для этих мерзавцев ничего лучше обсценной лексики не подходит.

    Cavab ver

  • Huseynagha

    2024-12-20

    Звери ублюдки

    Cavab ver

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