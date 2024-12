Raket zərbəsi nəticəsində Kiyevdəki Azərbaycan restoranına ziyan dəyib

Rusiyanın gecə saatlarında Kiyevə endirdiyi raket zərbələri nəticəsində Ukrayna paytaxtının mərkəzində yerləşən "Şah plov" Azərbaycan restoranına ziyan dəyib.

Yaşayış binaları və enerji təchizatı obyektləri dağılıb. 60 minə yaxın insan istilikdən məhrum olub. Çox sayda yaralı var, bir nəfər həlak olub.

Videogörüntülərdə restoranın sahibi Nadir Axundov işğalçılara lənət yağdırır.

