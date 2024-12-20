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(1 час назад)
Торговцы «Кешлинского рынка» возмущены срочным выселением

Торговцы «Кешлинского рынка» возмущены срочным выселением

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Торговцы «Кешлинского рынка» возмущены срочным выселением

Решение властей снести в Наримановском районе столицы «Кешлинский рынок» вызвало недовольство торговцев.

Согласно сообщению Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с развитием Баку, предполагается строительство новой автомобильной дороги. Она протянется от станции метро «Кероглу» параллельно  проспекту Зии Буньядова, в связи с чем, рынок подлежит сносу.

Однако торговцы рынка возмущены тем, что они узнали об этом два дня назад и от них потребовали уйти с рынка до 1 января.

Торговцы утверждают, что им должны дать 3-4 месяца для поиска нового места.

В Госагентстве автомобильных дорог утверждают, что руководство рынка было информировано еще в апреле.  В ведомстве ответили, что в их функции не входит предоставление торговцам нового места.

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