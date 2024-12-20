Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН
Маммад Аббасзаде назначен послом в Нидерландах (обновлено)
Джалал Мирзоев отозван с должности посла в Индонезии, Филипинах, Сингапуре, Тимор-Лесте и представителя в ASEAN.
На его место назначен Рамиль Рзаев.
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Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН
Распоряжениями главы государства от 20 декабря, Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана в ООН.
Яшар Алиев назначен послом в Чехии и освобожден от должности постпреда в ООН.
Адыш Мамедов отозван с должности посла в Чехии и назначен послом в Катаре.
Махир Алиев отозван с должности посла в Катаре.
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