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(1 час назад)
Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН

Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Маммад Аббасзаде назначен послом в Нидерландах (обновлено)

Джалал Мирзоев отозван с должности посла в Индонезии, Филипинах, Сингапуре, Тимор-Лесте и представителя в ASEAN.

На его место назначен Рамиль Рзаев.

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Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН

Распоряжениями главы государства от 20 декабря, Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана в ООН.

Яшар Алиев назначен послом в Чехии и освобожден от должности постпреда в ООН.

Адыш Мамедов   отозван с должности посла в Чехии и назначен послом в Катаре.

Махир Алиев отозван с должности посла в Катаре.

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