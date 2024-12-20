Маммад Аббасзаде назначен послом в Нидерландах (обновлено)

Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН

Джалал Мирзоев отозван с должности посла в Индонезии, Филипинах, Сингапуре, Тимор-Лесте и представителя в ASEAN.

На его место назначен Рамиль Рзаев.

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Назначены послы в Чехии, Катаре и в ООН

Распоряжениями главы государства от 20 декабря, Тофиг Мусаев назначен постоянным представителем Азербайджана в ООН.

Яшар Алиев назначен послом в Чехии и освобожден от должности постпреда в ООН.

Адыш Мамедов отозван с должности посла в Чехии и назначен послом в Катаре.

Махир Алиев отозван с должности посла в Катаре.