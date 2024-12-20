Активист ПНФА пожаловался на плохое обращение в полиции

Арестованный в административном порядке на 10 суток активист партии Народного фронта Джейхун Новрузов пожаловался на плохое обращение в отделении полиции. Об этом Turan сообщил адвокат Неймат Керимли, встретившийся с Новрузовым сегодня в Пункте содержания арестованных в административном порядке.

Новрузов сообщил адвокату, что 13 декабря после задержания его доставили в 8-е отделение Сабаильского районного управления полиции и всю ночь продержали без еды и воды на холодном бетонном полу.

Новрузов связал арест своей политической деятельностью.

По словам адвоката, полиция сочла арест сроком на 10 суток «мягким наказанием» и подала жалобу. Однако Бакинский апелляционный суд 19 декабря не удовлетворил жалобу, сказал адвокат.

Председатель Сабаильской районной организации ПНФА был задержан 13 декабря за то, что протестовал против необоснованного штрафования водителей такси, сообщили в партии. Полиция обвинила его в неподчинении.

14 декабря Сабаильский суд арестовал его на 10 суток.