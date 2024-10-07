Ответ азербайджанских депутатов конгрессменам США: «Это демарш против государственной независимости»

«Как они встревожились…»

5 октября 43 депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратились к министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Депутаты призвали остановить все проекты, реализуемые Агентством США по международному развитию (USAID) и его неправительственными организациями в Азербайджане, а также прекратить деятельность USAID в стране.

Среди документов, которые депутаты пытались аннулировать, были «Совместная декларация о будущих военных и оборонных отношениях между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки» (подписана в 1997 году) и «Соглашение о приобретении и взаимном обслуживании оборудования между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки» (подписано в 2013 году).

Обращение депутатов было подготовлено в ответ на письмо группы членов Конгресса США, адресованное государственному секретарю Энтони Блинкену.

3 октября около 60 конгрессменов США призвали госсекретаря Блинкена оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью защиты прав человека и освобождения всех политических заключенных в преддверии климатической конференции COP29, которая должна состояться в Баку в следующем месяце: «Мы призываем Государственный департамент обеспечить немедленное и безоговорочное освобождение всех политических заключенных, заложников и задержанных, включая этнических армян, чтобы создать более благоприятную среду для успешной дипломатии на COP29».

Конгрессмены также потребовали прекратить «провокационные заявления в адрес Армении».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал обращение, заявив: «Они не могут повлиять на нашу волю... Я не сомневаюсь, что это обращение было подготовлено в Госдепартаменте США».

До сих пор ответа от США на критику президента не последовало.

Один из депутатов, подписавших обращение, Фазиль Мустафа, заявил агентству Turan, что речь идет об угрозе государственной независимости: «Этот шаг США — не просто выражение проармянской позиции, а демарш против независимости Азербайджана».

Мустафа подчеркнул, что независимость является высшей ценностью: «Этот угрожающий шаг против территориальной целостности Азербайджана наглядно демонстрирует, насколько проблематичной стала позиция Америки по отношению к нам».

По словам Мустафы, ситуация не зависит от Азербайджана: «Мы не те, кто ухудшает отношения с Америкой. Америка говорит, что готова предпринять любые шаги для Армении. Но предпринимаемые ими шаги угрожают нашей государственной независимости. Так как же Азербайджан должен реагировать на такое недружественное поведение?»

Он отметил, что США — великая держава, и любые санкции или действия, которые она предпринимает против Азербайджана, могут иметь определенные последствия:

«Но это не значит, что мы должны просто стоять и наблюдать за поведением, которое угрожает нашей независимости. С этой точки зрения я считаю, что Азербайджан должен занять принципиальную позицию по таким вопросам».

Депутат сказал, что усилия Азербайджана по улучшению отношений с США были очевидны: «У нас нет проблем с США, и мы сделали множество заявлений и продемонстрировали волю к укреплению связей. Но если США воспринимают дружбу с Азербайджаном только в контексте армянского вопроса, это смешно. Должны ли мы основывать наши отношения с Америкой на ее истории с коренным нселением Америки- индейцами?»

Он заявил, что в этой связи реакция Азербайджана понятна: «Это может какой-либо форме нанести по нам удар, но если мы допустим такое поведение, угрожающее нашей независимости, то другие государства и союзы предпримут тот же шаг. «Азербайджан рассматривает это как результат процесса, созданного Соединенными Штатами, и без колебаний предпринимает шаги для защиты своего достоинства».

МИД Азербайджана пока не прокомментировал обращение депутатов. Однако некоторые оппозиционные партии раскритиковали этот шаг.

Али Керимли, председатель Партии народного фронта Азербайджана (AXCP), считает, что призыв почти 60 конгрессменов и сенаторов США освободить более 300 политических заключенных перед COP29 сильно встревожил правящий лагерь: «Они настолько встревожились, что потеряли чувство реальности и начали угрожать США санкциями. Тот факт, что депутаты, которые даже не признаны в своих собственных округах и были назначены в Милли Меджлис Ильхамом Алиевым, угрожают США, был встречен насмешками в социальных сетях».

Керимли добавил, что они видели много подобных угроз в адрес США со стороны «разлагающихся диктатур» и «авторитарных режимов» в прошлом:

«В настоящее время 90% давления Запада на правительство Азербайджана связано с освобождением политзаключенных и ускорением мира с Арменией. Оба вопроса полностью соответствуют национальным интересам Азербайджана».

Политический обозреватель Насими Мамедли также поделился своими мнением по этому вопросу с Радио "Азадлыг", заявив, что хорошие отношения между Азербайджаном и США полностью соответствуют национальным интересам Азербайджана: «США являются самой могущественной страной в мире. В то же время они в разное время играли позитивную роль в национальной безопасности, экономических и политических интересах Азербайджана».

Эксперт отметил, что две страны имеют солидный багаж сотрудничества в борьбе с международным терроризмом:

«Между Азербайджаном и США возникла некоторая напряженность в связи с вопросами прав и свобод человека. Это связано с тем, что правительство Азербайджана по сути пытается избежать демократических реформ. Это создало некоторую напряженность в отношениях».

По его мнению, в последнее время возник ряд геополитических проблем, создающих у любого государства определенные опасения по поводу национальной безопасности: «Азербайджан расположен в регионе, наиболее тесно связанном с Россией и Ираном. В последние годы влияние России в Азербайджане значительно возросло. Особенно после 44-дневной войны и российско-украинского конфликта Россия чувствует себя в Азербайджане гораздо комфортнее».

Политолог сомневается в том что маловероятно, что депутаты самостоятельно могли предпринять такой шаг: «Это подход правительства и обращение.к самому себе. Правительство пытается показать России и Ирану, что оно так же враждебно настроено к США, как и они, стремясь тем самым предотвратить любые потенциально опасные действия со стороны этих двух государств».