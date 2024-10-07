За неделю на освобожденных территориях было найдены и обезврежено около 650 мин и НБП

За неделю на освобожденных территориях было найдены и обезврежено около 650 мин и НБП

За прошлую неделю, с 30 сентября по 6 октября на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 73 противотанковые мины, 159 противопехотных мин и 415 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), сообщило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).

При этом, по данным ведомства, в течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 2945,1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям, государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском, Лачынском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также в Ханкенди.