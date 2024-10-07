За неделю на освобожденных территориях было найдены и обезврежено около 650 мин и НБП
За неделю на освобожденных территориях было найдены и обезврежено около 650 мин и НБП
За прошлую неделю, с 30 сентября по 6 октября на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 73 противотанковые мины, 159 противопехотных мин и 415 неразорвавшихся боеприпасов (НБП), сообщило Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).
При этом, по данным ведомства, в течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 2945,1 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям, государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Шушинском, Ходжавендском, Лачынском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также в Ханкенди.
Политика
-
- 8 октябрь 2024, 16:09
8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Одна из главных тем их переговоров — нормализация отношений между Баку и Ереваном. До этого российский президент обсудил аналогичный вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
-
Милли Меджлис сегодня принял в первом чтении поправки в Кодекс об административных проступках об ужесточении ответственности за загрязнение окружающей среды. Так, за выброс за борт судна мусора и иных предметов, штраф увеличен с 30 до 300 манат.
-
- 8 октябрь 2024, 15:08
На состоявшемся 8 октября заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики обсуждался проект решения об избрании глав рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.
-
- 8 октябрь 2024, 14:27
Европейский союз и его государства-члены решительно осуждают усиливающуюся кампанию России по гибридной деятельности против ЕС, его государств-членов и партнеров. Эта деятельность вновь иллюстрирует безрассудное и безответственное поведение России и ее пренебрежение к основанному на правилах международному порядку и международному праву. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по Внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 8 октября.
Написать отзыв