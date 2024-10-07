Шесть человек пострадали в результате взрыва в котельной в Баку.

МЧС о последствиях взрыва в котельной (обновлено)

Взрыв в котельной на 8-ой поперечной улице в Низаминском районе Баку произошел взрыв, ообщило МЧС Азербайджана. По предварительной информациив причиной взрыва явилась утечка газа.

Взрыв в помещении площадью 40 кв. м., не повлек пожара.

В результате взрыва разрушены котельная и конструкции расположенного на этой территории строения площадью 240 кв.м., повреждены 3 автомобиля, 6 пострадавших госпитализированы.

По факту соответствующими структурами ведется расследование.

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Шесть человек пострадали в результате взрыва в котельной в Баку.

Информация о взрыве в котельной на улице 8-ая Поперечная поступила в TƏBIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) поступило 7 октября около 13.50.

На место происшествия выехали 4 бригады «скорой помощи».

Шесть человек пострадавших, в том числе 3 взрослых мужчин и две женщины были госпитализированы в больнице, находящиеся в ведении TƏBİB.

Состояние одного из них оценивается как критическое, 1 - тяжелое, 2 – средней тяжести и 2 – удовлетворительное.

В настоящее время проводятся диагностические обследования.

Еще двум пострадавшим женщинам с врачами «скорой помощи» с диагнозом невротическая реакция была оказана помощь на месте.

Кроме того, женщина в возрасте 39 лет, у которой была диагностирована резанная рана. После оказания первичной медицинской помощи она отказалась от госпитализации.