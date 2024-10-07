Шесть человек пострадали в результате взрыва в котельной в Баку.
МЧС о последствиях взрыва в котельной (обновлено)
Взрыв в котельной на 8-ой поперечной улице в Низаминском районе Баку произошел взрыв, ообщило МЧС Азербайджана. По предварительной информациив причиной взрыва явилась утечка газа.
Взрыв в помещении площадью 40 кв. м., не повлек пожара.
В результате взрыва разрушены котельная и конструкции расположенного на этой территории строения площадью 240 кв.м., повреждены 3 автомобиля, 6 пострадавших госпитализированы.
По факту соответствующими структурами ведется расследование.
* * *
Шесть человек пострадали в результате взрыва в котельной в Баку.
Информация о взрыве в котельной на улице 8-ая Поперечная поступила в TƏBIB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями) поступило 7 октября около 13.50.
На место происшествия выехали 4 бригады «скорой помощи».
Шесть человек пострадавших, в том числе 3 взрослых мужчин и две женщины были госпитализированы в больнице, находящиеся в ведении TƏBİB.
Состояние одного из них оценивается как критическое, 1 - тяжелое, 2 – средней тяжести и 2 – удовлетворительное.
В настоящее время проводятся диагностические обследования.
Еще двум пострадавшим женщинам с врачами «скорой помощи» с диагнозом невротическая реакция была оказана помощь на месте.
Кроме того, женщина в возрасте 39 лет, у которой была диагностирована резанная рана. После оказания первичной медицинской помощи она отказалась от госпитализации.
Общество
-
- 8 октябрь 2024, 15:15
В Азербайджане продолжается обсуждение вопросов, поднятых в ходе визита директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в Баку 2-3 октября.
-
- 7 октябрь 2024, 17:51
Лидирующий оператор связи продолжает предлагать своим абонентам новейшие технологии Компания «Azercell Telecom», эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в Азербайджане, представляет новое поколение смартфонов iPhone. Начиная с 4 октября смартфоны линейки iPhone 16 можно приобрести в магазинах Azercell Exclusive.
-
5 октября 43 депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратились к министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
-
- 7 октябрь 2024, 14:04
Местные источники подтвердили в воскресенье, что реставрация исторической церкви Казанчи, расположенной на вершине холма в культурно значимом городе Шуша, завершена. Несмотря на очевидное завершение проекта реставрации, Министерство культуры Азербайджана пока не опубликовало официального заявления относительно работы.
Написать отзыв