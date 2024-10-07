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(2 минуты назад)
Путин по отдельности встретится с Алиевым и Пашиняном

Путин по отдельности встретится с Алиевым и Пашиняном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин проведет двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном

Глава  РФ Владимир Путин 8 октября проведёт двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном до начала заседания Совета глав государств-членов СНГ.

Об этом, как сообщают СМИ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, трёхсторонняя встреча пока не запланирована.

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