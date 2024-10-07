Путин проведет двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном

Европейский союз и его государства-члены решительно осуждают усиливающуюся кампанию России по гибридной деятельности против ЕС, его государств-членов и партнеров. Эта деятельность вновь иллюстрирует безрассудное и безответственное поведение России и ее пренебрежение к основанному на правилах международному порядку и международному праву. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по Внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 8 октября.