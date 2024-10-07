Заявление СВР России это вмешательство во внутренние дела Азербайджана - «Мусават»
Заявление СВР России это вмешательство во внутренние дела Азербайджана - «Мусават»
Очередное заседание правления партии «Мусават» состоялось 7 октября. Как сообщила пресс-служба партии, на заседании была дана высокая оценка участию председателя «Мусават» Исы Гамбара и главы меджлиса организации Арифа Гаджилы на съезде Европейской либерально-демократической партии (АЛДЕ) в Лиссабоне (Португалия), а также проведенным ими там встречам.
Далее обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. Было отмечено, что убийство во Франции политэмигранта Видади Искандерли вызвало серьезную обеспокоенность в обществе, а соответствующие ведомства Франции были призваны объективно расследовать убийство, и найти преступников.
Члены правления «Мусават» осудили приговор о лишении экс-депутата Назиму Бейдамирли свободы на 8 лет. Также было осуждено давление в СИЗО на молодого активиста и журналиста Ульви Гасанли.
«Мусават» подверг критике продление сроков предварительного заключения Гасанли и других фигурантов уголовного дела против Abzas Media , сотрудников Toplum Tv и других журналистов.
Состоялся обмен мнениями относительно обращения группы конгрессменов США к Энтони Блинкену и реакции на него азербайджанского парламента. Было отмечено, что в обращении конгрессменов обоснованно говорится о политзаключенных в Азербайджане, в то же время в нем есть необоснованные утверждения об армяно-азербайджанских отношениях.
Что касается заявлений директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Баку о совместной борьбе с "несистемной оппозицией», то оно вызвало возмущение «Мусават». Оно было расценено, как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.
«Мусават» потребовал от властей Азербайджана освободить политзаключенных в стране и выполнить обязательства, связанные с обеспечением прав человека. «Мусават» также призвал ускорить процесс нормализации ситуации в регионе и подписания мирного соглашения с Арменией, чтобы избежать необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.
Правление приняло решение посетить могилу покойного президента Абульфаза Эльчибея, лидера национально-освободительного движения, 18 октября в 12:00 в День независимости.
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