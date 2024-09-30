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(11 часов назад)
Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан

Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан

29 сентября в ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Так, на территории погранотряда «Горадиз» был замечен дрон, следовавший из Ирана в сторону Азербайджана.

В ходе принятых мер, летательный аппарат был перехвачен и посажен. При его досмотре было обнаружено 19,7 кг марихуаны и 1500 таблеток метадона М-40.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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