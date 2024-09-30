Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан
Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан
29 сентября в ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
Так, на территории погранотряда «Горадиз» был замечен дрон, следовавший из Ирана в сторону Азербайджана.
В ходе принятых мер, летательный аппарат был перехвачен и посажен. При его досмотре было обнаружено 19,7 кг марихуаны и 1500 таблеток метадона М-40.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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