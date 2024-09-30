Перехвачен дрон, перевозивший наркотики из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 30 сентября, в Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Ожидается, что обсуждения продлятся до 5 октября. В повестку дня сессии включены задержание и суд над Джулианом Ассанжем и его влияние на права человека, а также обсуждения пропаганды и свободы информации в Европе. В июне этого года было прекращено дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а власти США отозвали запрос о его экстрадиции. Ассанжа обвинили в шпионаже в США. В 2019 году его задержала британская полиция, и Ассанж признался в суде США, что незаконно получил и распространил секретную информацию, касающуюся национальной безопасности.