Почему азербайджанцы самые несчастные в регионе?

Пропагандисты в Азербайджане распространяют утверждения о массовом удовлетворении народа уровнем жизни. Однако такие утверждения не подкрепляются количественными и качественными показателями (зарплат, пособий, расходов на питание и др.) по сравнению с соседними государствами.

Исследовательскими центрами «Институт Земли» (Earth Institute) и «Центр устойчивого развития» (Center for Sustainable Development) при Колумбийском университете США вычислен рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report). Данные с результатами последнего исследования были опубликованы в марте 2024 года. По суммарному индексу, состоящему из нескольких критериев, Азербайджан занял 101 место среди 143 стран. Исследование зафиксировало значительное падение уровня счастья по сравнению с 2023 годом, когда Азербайджан был на 88 месте. При этом по итогам опроса среди молодежи до 30 лет Азербайджан занял 95 место, среди граждан среднего возраста – 103 место, и среди лиц старше 60 лет – 108 место. Печальным является и тот факт, что изменение уровня счастья в 2006-2010 годах и 2021-2023 годах было несущественным (0,311 балла), в то время как в Грузии прогресс был значительным (1.292), а в Армении менее внушительным (0.981). Такая диспозиция Азербайджана в мировом рейтинге счастья не может не вызывать шокирующего эффекта.

Самыми счастливыми в мире являются - в седьмой раз граждане Финляндии, самые несчастные - жители Афганистана. Афганистан и Ливан как и в 2023 году замыкают список.

Также логичным выглядит расположение других стран. В первой десятке собраны богатейшие страны планеты, с хорошим здравоохранением, высоким уровнем социальной защиты и низкой коррупцией. Рейтинг десятки замыкают Йемен, Ливан и восемь тоталитарных африканских стран.

Азербайджанцам интересны наши соседи и страны бывшего СССР. Хуже нас живут только украинцы (105 место), что объясняется тяготами войны развязанной Россией против этой страны. Катастрофически проигравшая войну Армения на 82 месте, Грузия - на 91 , Россия - на 72, на Иран - 100, Турция - на 98, Казахстан - на 49, Узбекистан - на 47. США занимает 23 место, Великобритания - 20. Узбекистан, занявший в рейтинге 47 место, признан самой счастливой страной в Центральной Азии.

Можно, как и прежде, комментируя аутсайдерское место нашей страны в рейтинге, парировать субъективным, антиазербайджанским настроем западных исследовательских центров. Но составители рейтинга показателя счастья работают под эгидой Организации Объединённых Наций в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable Development Solutions Network). Авторитет и объективность этого международного исследовательского проекта не вызывают сомнений. Азербайджан не считает ООН враждебной организацией.

При составлении рейтинга учитываются показатели, составленные национальными институтами. Это такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества: уровень доверия, великодушие и щедрость.

Значительную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International).

Авторы рейтинга считают, что результаты, показываемые большинством стран, на три четверти объясняются шестью социальными и экономическими факторами: валовым национальным продуктом на душу населения, ожидаемой продолжительностью здоровой жизни, уровнем социальной защиты и взаимовыручки в обществе, уровнем коррупции, возможностью влиять на свою жизнь, а также распространением благотворительности.

101-место Азербайджана не вызывало бы у читателей депрессию, если бы им говорили правду о перспективах развития соседних стран. Так, Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует в 2024 году рост ВВП в Армении - на уровне 5,7%, в Беларуси - 2%, в Казахстане - 5%, в Кыргызстане - 4,5%, в России - 1,5%. Согласно прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в стране в 2024 году ожидается на уровне 2,4%

В прошлом году Армения была лидером Южного Кавказо по ВВП на душу населения - 8280 долларов, по данным Международного валютного фонда. Сравните с ВВП Азербайджана на душу населения - 12 тыс 114,5 манатjd (7126 долларов) в 2023 году. Почему на каждого жителя нефтегазового Азербайджана приходится на тысячу долларов меньше, чем в "нищей" Армении?

В Азербайджане в феврале 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,6% против февральского показателя прошлого года. А в соседней Грузии в феврале зафиксирована инфляция на уровне 0.3%.

Не лучше мы выглядим на начало 2023 года в рейтинге стран мира по уровню самоубийств (Suicide in the World, проводится Всемирной организацией здравоохранения). Показатель исчисляется по количеству самоубийств на 100 тыс человек. Чем выше в списке место страны, тем больше там суицидов. Азербайджан занимает 144 место, Армения - 156, Турция - 169. В Грузии печальный антирекорд региона - 66-е место.

Эксперты в Азербайджане объясняют хронически низкий показатель страны в рейтинге счастья с серьезными проблемами, связанными с социальными вопросами, здравоохранением, свободой выбора. Экономист Натиг Джафарли выделяет проблемой факт того, что больше половины своих доходов (52-53%) население расходует на пищевые продукты.

В 2023 году аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на питание жители разных регионов мира. Показан процент расходов на питание дома (не в ресторанах) в перечне потребительских расходов. Данные взяты у Euromonitor International и статистических ведомств стран. Азербайджан находится на 95-м месте – 43,6%, после нас следуют Уганда, Казахстан, Ангола, Узбекистан, Бангладеш, Камерун, Кения, Мьянма, Нигерия (59%). Лидер списка – США – 6,7%. далее следуют Грузия – 32,3% , Иран – 28,7% , Турция -27,3% , Россия - 29%.

В Азербайджане низкий уровень пенсионных выплат, а это существенно сказывается на самочувствии населения, - считает Н.Джафарли. Сравним с соседями: в России средняя пенсия - 22 тыс. рублей (403 маната). В Азербайджане - 370 манатов (в 2024 году).