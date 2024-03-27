Подземных паркинг в центре Баку подорожал более чем вдвое

Агентство наземного транспорта взвинтило стоимость подземных парковок в центральной части Баку, поставив владельцев автомобилей перед диллемой: приезжать в центр на своем автомобиле, или пересаживаться на перегруженный общественный транспорт.

Агентство уведомило, что с 1 апреля цена стоянки под «Зимним бульваром» повышается за 1 час парковки до 1 маната, 2-4 часа - до 2 манатов, 4-6 часов - 3 маната, за 6-10 часов - 4 маната, за 10-12 часов - 5 манатов и за 12-24 часа - 8 манатов.

Месячный абонемент подорожал более чем вдвое, хотя обычно абонементы бывают дешевле, в чем и заключается смысл приобретения парковочного места на месяц. Месячный абонемент парковки до 12 часов в день обойдется не в 30 манатов, а в 80 манатов. Круглосуточная парковка по абонементу обойдется в 120 манатов в месяц. Для проживающих поблизости владельцев – 50 манатов.

Еще больше подорожала парковка под площадью "Азадлыг". С 1 апреля там будут брать с водителей за 2 маната за 1 час парковки, 2 маната за 1-3 часа парковки, 3 маната за 3-6 часов парковки, 5 манатов за 6-12 часов парковки и 10 манатов за 12-24 часа парковки.

Также подорожал месячный абонемент парковки до 12 часов в день – с 50 до 100 манатов в месяц. Круглосуточная парковка по абонементу обойдется в 140 манатов в месяц (для проживающих поблизости лиц – 75 манатов).

"Причина такого подорожания услуг парковок, находящихся на балансе Агентства наземного транспорта АР, пока неизвестна, но мы направили туда запрос с просьбой разъяснить гражданам причину столь резкого роста цен. Для сравнения отметим, что в соседней Грузии час парковки стоит нашими деньгами около 62 гепиков, 6 дней парковки стоят 2 маната 50 гепиков, абонемент на полгода – 15 манатов 67 гепиков, абонемент на год - 31 манат 34 гепиков", - сообщил эксперт в сфере городского транспорта Тимур Рзаев.

Заметим, что в последние дни в провластных СМИ и блогах появились публикации, оправдывающие подорожание подземного паркинга. Авторы утверждают, что это "не обычная парковка, а специальная зона", поскольку находится в центре города. Этими публикациями насаждается мысль о том, что привилегированные служащие находящихся в центре столицы государственных организаций (Бакинский суд по тяжким преступлениям, Главное управление полиции Баку, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел...) должны быть обеспечены пустыми парковочными местами, так как эти люди заняты важными государственными делами.

В социальной сети бакинцы обсуждая нововведение, говорят о неизбежности вытеснения высокими парковочными ценами из центра Баку "жалких остатков среднего класса, недобитого девальвацией 2015 года, а также пандемией и инфляцией 2020-2023 годов... Теперь тесные улицы и подземные парковки Баку освободятся для владельцев пафосных Лексусов, Инфинити, Феррари и Мазератти... А миллионный офисный планктон уйдет в перегруженную подземку и автобусы, будет теснить и толкать других "безлошадных" собратьев по несчастью".

Осведомленные о внутривластных планах читатели сообщают о том, что улицы ниже Зимнего бульвара будут постепенно превращаться в чисто пешеходные, соответственно мест для парковки будет катастрофически нехватать. Так будет решена проблема фактического владельца постоянно полупустующего паркинга под Зимним бульваром.

Сообщается также о том, что согласно генеральному плану развития Баку, по периметру проспекта Азербайджана - Зимний бульвар - проспект Р. Бейбутова должны быть построены многоуровневые парковки.