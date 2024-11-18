Погода 19 ноября
Во вторник в Баку сохранится пасмурная погода, утром и вечером пойдет дождь, местами интенсивный. Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью +9+11°, днем +12+16° тепла. Ночью влажность 70-80 %, днем - 60-65%.
В горных районах регионов страны выпадут осадки, ожидается снег. Местами пойдет дождь. Туман, ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +4+8°, днем +14+18°. В горах ночью до - 5°, днем от -2 до +3°.
Общество
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- 18 ноябрь 2024, 16:16
После 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку (11-22 ноября), ожидается объявление даты муниципальных выборов в Азербайджане. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что муниципальные выборы состоятся после 25 января.
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- 16 ноябрь 2024, 13:30
В воскресенье, 17 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами пройдут дожди. Утром в некоторых местах полуострова кратковременно осадки будут носить ливневой характер. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.
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- 16 ноябрь 2024, 12:51
В Баку резко выросла заболеваемость раком щитовидной железы, причем врач-эндокринолог Садиг Бабиров констатирует большое количество таких патологий у детей.
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- 15 ноябрь 2024, 17:22
14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В Азербайджане предполагается, что люди, страдающие диабетом, будут получать бесплатные лекарства. Согласно решению Кабинета министров, эти бесплатные лекарства выписываются по специальному бланку, утвержденному Министерством здравоохранения. Однако продолжают поступать жалобы на продолжающиеся проблемы с распределением этих бесплатных лекарств.
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