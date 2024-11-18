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(37 минут назад)
Погода 19 ноября

Погода 19 ноября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 19 ноября

Во вторник в Баку сохранится пасмурная погода, утром и вечером пойдет дождь, местами интенсивный. Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью +9+11°, днем +12+16° тепла. Ночью влажность 70-80 %, днем - 60-65%.

В горных районах регионов страны выпадут осадки, ожидается снег. Местами пойдет дождь. Туман, ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью +4+8°, днем +14+18°. В горах ночью до - 5°, днем от -2 до +3°.

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