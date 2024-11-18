Погода 19 ноября

14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В Азербайджане предполагается, что люди, страдающие диабетом, будут получать бесплатные лекарства. Согласно решению Кабинета министров, эти бесплатные лекарства выписываются по специальному бланку, утвержденному Министерством здравоохранения. Однако продолжают поступать жалобы на продолжающиеся проблемы с распределением этих бесплатных лекарств.