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(11 минут назад)
Погода 5 декабря

Погода 5 декабря

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 5 декабря

В четверг в столице местами будет морось, к вечеру ожидается дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью +5+8°, днем +8+11°.

Влажность 70-80%.

По стране осадков не ожидается. Местами туман. Ветер восточный.

В низменности ночью ə 0+5°, днем +8+12°. В горах ночью до 10° мороза, днем,  0+5°.

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