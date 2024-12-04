Погода 5 декабря
В четверг в столице местами будет морось, к вечеру ожидается дождь. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +5+8°, днем +8+11°.
Влажность 70-80%.
По стране осадков не ожидается. Местами туман. Ветер восточный.
В низменности ночью ə 0+5°, днем +8+12°. В горах ночью до 10° мороза, днем, 0+5°.
Общество
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- 4 декабрь 2024, 16:12
В следующем году единовременное социальное пособие на похороны прогнозируется на уровне 960 манатов. Эта цифра отражена в бюджетном пакете на 2025 год. Однако пособие предоставляется не всем.
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Международные наблюдатели на муниципальные выборы приглашены не будут, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, заявивший об этом на заседании комиссии 2 декабря.
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- 3 декабрь 2024, 13:36
В среду в столице будет пасмурно, дожди ожидаются утром и вечером. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +6+8, днем +8+11 градусов. Влажность 70-80 %.
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Ибрагим Мустафаев, видная фигура в шелковой и текстильной промышленности Азербайджана, скончался в понедельник утром после того, как его сбила машина, когда он переходил улицу в столице. Ему было 86 лет.
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