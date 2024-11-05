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(11 часов назад)
Погода 6 ноября
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 6 ноября

В среду в Баку и на Апшероне ночью ожидаются осадки, ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +6+8°, днем +11+14°. Влажность ночью  75-80 %, днем 60-65 %.

В регионах страны  местами пройдут дожди с грозами, в горных местностях – снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха в низменности ночью +4+8°, днем +10+15°. В горах ночью до 5 градусов мороза, днем до  +3°.

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