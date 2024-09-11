Погода в четверг

После 44-дневной войны 2020 года мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже четыре года. Несмотря на то, что переговоры ведутся раздельно при посредничестве как Евросоюза, так и России, а также напрямую между сторонами, мирное соглашение до сих пор не подписано. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что согласовано 80% проекта мирного соглашения.