  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy23.20 C
  • Четверг, 12 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 минуты назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

12 сентября в столице сохранится жаркая, сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+32 градуса. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.

В регионах страны дожди пройдут в ряде горных местностей, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Ветер восточный, порывистый.

В низменности днем воздух прогреется до +34 градусов. В горах будет до +25.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей