Погода в четверг
12 сентября в столице сохранится жаркая, сухая погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+32 градуса. Влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
В регионах страны дожди пройдут в ряде горных местностей, местами осадки будут интенсивными. Ночью и утром туман. Ветер восточный, порывистый.
В низменности днем воздух прогреется до +34 градусов. В горах будет до +25.
Общество
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- 11 сентябрь 2024, 16:44
Утром 11 сентября жители села Гарагювндикли Имишлинского района перекрыли трассу Бахрамтапа-Бейлаган. Как сообщило радио «Азадлыг», протестующими были члены семьи, родственники и знакомые 11-летнего Расима Ханкишиева, пропавшего без вести в декабре прошлого года.
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- 11 сентябрь 2024, 12:30
Лидирующий мобильный оператор запускает кампанию «Снова в школу» В преддверии нового учебного года «Azercell Telecom» объявляет о старте новой кампании «Снова в школу» для абонентов, интересующихся чтением и изучением иностранных языков.
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- 11 сентябрь 2024, 10:38
Лидирующий мобильный оператор продлевает срок приема предложений на конкурс социальных проектов Azercell продлевает срок подачи заявок на конкурс социальных проектов, направленный на улучшение положения женщин в обществе, а также повышение их материального и морального благополучия. Неправительственные и некоммерческие организации могут подать свои предложения по указанной ссылке до 24.09.2024.
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- 10 сентябрь 2024, 16:41
После 44-дневной войны 2020 года мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже четыре года. Несмотря на то, что переговоры ведутся раздельно при посредничестве как Евросоюза, так и России, а также напрямую между сторонами, мирное соглашение до сих пор не подписано. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе заявил, что согласовано 80% проекта мирного соглашения.
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