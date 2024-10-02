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(9 часов назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

3 октября в столице будет пасмурно, ночью в ряде мест пройдет дождь. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха ночью +14+18°, днем +20+25°. Влажность ночью 70-75, днем 55-60%.

По регионам страны пройдут дожди,  местами интенсивные, в высокогорье снег. Местами туман, ветер западный.

В низменности ночью +11+16°, днем +22+27°, в горах ночью +2+7°, днем +13+18°.

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