Погода в четверг
3 октября в столице будет пасмурно, ночью в ряде мест пройдет дождь. Ветер северо-западный, порывистый.
Температура воздуха ночью +14+18°, днем +20+25°. Влажность ночью 70-75, днем 55-60%.
По регионам страны пройдут дожди, местами интенсивные, в высокогорье снег. Местами туман, ветер западный.
В низменности ночью +11+16°, днем +22+27°, в горах ночью +2+7°, днем +13+18°.
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- Экономика
- 2 октябрь 2024 13:40
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Общество
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- 1 октябрь 2024, 17:44
В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, а также 3 301 неразорвавшийся боеприпас (НБП).
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Сотрудники Астаринской таможни предотвратили перевозку крупной партии психотропных стредств Ирана в Россию транзитом через Азербайджан.
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- 1 октябрь 2024, 13:37
2 октября в столице будет переменчивая погода, утром и вечером в ряде мест Апшерона возможны осадки.
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- 30 сентябрь 2024, 15:43
29 сентября в ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
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