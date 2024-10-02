В Баку проходит форум на тему изменения климата и прав человека

В Баку проходит форум на тему изменения климата и прав человека

В среду в Баку открылся форум: "Изменение климата и права человека: роль омбудсменов и национальных правозащитных институтов".

Его участники (госчиновники, министры и депутаты) обсуждают масштаб ущерба нанесенного агрессией Армении против Азербайджана.

Судя по всему, проблему прав человека власти Азербайджана видят только в этом.