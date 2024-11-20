Погода в четверг
21 ноября в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером местами морось. Умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +12+15°. Влажность 70-80%.
В восточном регионе страны ожидаются осадки. Местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью в низменности +4+8°, днем +13+18°. В горах ночью - 3° мороза, днем от - 2до +8°.
Общество
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- 21 ноябрь 2024, 12:41
В пятницу в столице будет переменчивая погода. Ночью местами возможны осадки. Умеренный юго-западный ветер, который вечером перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью +10+12, днем +13+17 градусов. Влажность 70-80 %.
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- 21 ноябрь 2024, 10:37
Коалиция из 159 профессоров и преподавателей из 100 университетов 28 стран призвала министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева выступить за освобождение доктора Губада Ибадоглу, ученого-экономиста и активиста-эколога, находящегося под бессрочным домашним арестом с июля 2023 года. В письме, отправленном в ходе проведения в Азербайджане ключевой климатической конференции COP29, содержится призыв к немедленным действиям, в котором упоминаются критическое состояние здоровья доктора Ибадоглу и его вклад в борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности в отрасли ископаемого топлива.
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- 19 ноябрь 2024, 15:09
В среду в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером возможен небольшой дождь.
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- 18 ноябрь 2024, 16:16
После 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку (11-22 ноября), ожидается объявление даты муниципальных выборов в Азербайджане. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что муниципальные выборы состоятся после 25 января.
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