Погода в четверг

Коалиция из 159 профессоров и преподавателей из 100 университетов 28 стран призвала министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева выступить за освобождение доктора Губада Ибадоглу, ученого-экономиста и активиста-эколога, находящегося под бессрочным домашним арестом с июля 2023 года. В письме, отправленном в ходе проведения в Азербайджане ключевой климатической конференции COP29, содержится призыв к немедленным действиям, в котором упоминаются критическое состояние здоровья доктора Ибадоглу и его вклад в борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности в отрасли ископаемого топлива.