  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light drizzle4.40 C
  • Четверг, 19 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(10 минут назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

19 декабря в столице ожидаются осадки в виде дожня, который перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью + 3+5°, днем будет +5+7°. Влажность составит 70-80%.

По стране пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, местами интенсивные.

Местами туман, ветер западный, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью 0+4°, днем +3+8°. В горах ночью до - 8° мороза, днем 0 - 3°.

Написать отзыв

Общество

2025-ci il dövlət büdcəsi və qəbul olunan iqtisadi qanunlar insanyönümlüdürmü? – Natiq Cəfərli Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей