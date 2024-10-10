Погода в пятницу
11 октября в столице будет переменчивая погода. На Апшероне утром и вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха днем составит +20+24°. Влажность ночью 70-80%, днем - 50-55%.
В регионах страны местами пройдут дожди с грозами, к вечеру осадки станут интенсивными. В высокогорье пойдет снег. Ночью и утром туман.
Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха днем в низменности + 22+27°, в горах +14+18°.
Общество
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- 10 октябрь 2024, 14:40
10 октября в Суде по тяжким преступлениям зачитан приговор Ахмеду Ахмедову, убившего пятерых членов своей семьи. Судья Сабина Мамедзаде приняла решение, что Ахмедова надо отправить на принудительное лечение.
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- 10 октябрь 2024, 13:20
В результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана.
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- 10 октябрь 2024, 11:29
Azercell стал обладателем премии Stevie International Business Awards в номинациях «Технологическая инновация года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года» Достижения ООО «Azercell Telecom» были высоко оценены жюри престижной международной премии Stevie International Business Awards (IBAs). Лидирующий мобильный оператор Азербайджана был удостоен золотой премии в номинации «Технологическая инновация года» за разработку и внедрение «Aicell» - первого в стране Виртуального Ассистента на базе искусственного интеллекта, работающего на азербайджанском языке.
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- 9 октябрь 2024, 20:02
Процесс отбора судей в Азербайджане теперь может состоять из трех этапов: тестового экзамена, письменного экзамена и собеседования. Это отражено в предлагаемых поправках в Закон «О судах и судьях», которые обсуждались на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (Национального собрания) 4 октября.
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