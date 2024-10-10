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Погода в пятницу

Погода в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

11 октября в столице будет переменчивая погода. На Апшероне утром и вечером возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха днем составит +20+24°. Влажность ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В регионах страны местами пройдут дожди с грозами, к вечеру осадки станут интенсивными. В высокогорье пойдет снег. Ночью и утром туман.

Ветер восточный, порывистый.  Температура воздуха днем в низменности + 22+27°, в горах +14+18°.

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