  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy25.10 C
  • Среда, 2 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(22 минуты назад)
Погода в среду

Погода в среду

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

2 октября в столице будет переменчивая погода, утром и вечером в ряде мест Абшерона возможны осадки.

Ветер юго-восточный, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +12+17°, днем +19+24°. Влажность ночью  70-80 %, днем – 50-55 %.

По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные, в высокогорье выпадет снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности ночью +12+17°, днем +20+25°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей