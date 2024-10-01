Погода в среду
2 октября в столице будет переменчивая погода, утром и вечером в ряде мест Абшерона возможны осадки.
Ветер юго-восточный, который перейдет в северо-западный.
Температура воздуха ночью составит +12+17°, днем +19+24°. Влажность ночью 70-80 %, днем – 50-55 %.
По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные, в высокогорье выпадет снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности ночью +12+17°, днем +20+25°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.
Общество
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- 2 октябрь 2024, 13:58
3 октября в столице будет пасмурно, ночью в ряде мест пройдет дождь. Ветер северо-западный, порывистый.
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- 1 октябрь 2024, 17:44
В сентябре на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 478 противотанковых, 289 противопехотных мин, а также 3 301 неразорвавшийся боеприпас (НБП).
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Сотрудники Астаринской таможни предотвратили перевозку крупной партии психотропных стредств Ирана в Россию транзитом через Азербайджан.
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- 30 сентябрь 2024, 15:43
29 сентября в ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
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