Погода в среду

2 октября в столице будет переменчивая погода, утром и вечером в ряде мест Абшерона возможны осадки.

Ветер юго-восточный, который перейдет в северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +12+17°, днем +19+24°. Влажность ночью 70-80 %, днем – 50-55 %.

По районам страны пройдут дожди, местами интенсивные, в высокогорье выпадет снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности ночью +12+17°, днем +20+25°. В горах ночью +5+10°, днем +10+15°.