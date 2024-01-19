Погода в субботу

Премьер-министр Армении объявил в Национальном собрании этой страны о программе строительства жилых домов для карабахских армян. Вряд ли эта программа будет обширная потому, что карабахские армяне не хотят быть гражданами Армении. Эта страна нуждается в десятках тысяч рабочих рук, проблему дефицита рабочих там решают выдачей трудовых разрешений гражданам Индии.